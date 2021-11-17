روسيا: انخفاض إصابات كورونا وارتفاع الوفيات

الوكيل الإخباري-أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، عن انخفاض الإصابات بالفيروس بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الوفيات.

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وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بالفيروس خلال الساعات 24 الأخيرة بلغ 36626 إصابة و1247 وفاة.



وأشار إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 9.18 مليون حالة مؤكدة، من بينها 259084 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 7.88 مليون شخص.

ووفق المركز، أجري حوالي 218.3 مليون فحص مختبري للكشف عن الإصابات الجديدة بالفيروس.

بترا