روسيا: انخفاض في عدد الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا، 16715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 16715 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 17378 إصابة في اليوم السابق.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 546 حالة وفاة مقابل 440 في اليوم السابق، فيما تماثل 11117 مريضا للشفاء.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في موسكو (6555 إصابة) ومقاطعة موسكو (1871 إصابة جديدة) وسان بطرسبورغ (1065 إصابة جديدة).



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و350919 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 130347 حالة وفاة، وأربعة ملايين و889450 حالة شفاء.

المصدر: روسيا اليوم