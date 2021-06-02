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الأربعاء، 02-06-2021 09:09 م

روسيا تأمل في تسجيل قريب للقاح سبوتنيك V في الصحة العالمية

خمو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعرب نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي غلاغوليف، عن أمله في أن تقوم منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك  V" في الأشهر المقبلة.

وقال المسؤول الروسي خلال حضوره فى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "على مدار العام الماضي، كنا نتواصل بنشاط مع منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية في جميع المراحل السابقة لتسجيل اللقاح".

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ولفت نائب وزير الصحة الروسي إلى قيام ممثلي وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بزيارة روسيا، بالتوازي مع عمليات التفتيش على مواقع الإنتاج، وتم فحص التجارب السريرية، وبالتوازي مع ذلك، يستكمل مركز غاماليا بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الاستعدادات لملف التسجيل الدولي.


وأعرب غلاغوليف عن الأمل في أن "يتم اتخاذ القرارات ذات الصلة على منصتي منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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