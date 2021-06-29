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الثلاثاء، 29-06-2021 11:56 ص

روسيا تؤكد أن لقاح 'سبوتنيك V' أثبت فعاليته في الإمارات

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الوكيل الإخباري- قال صندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، أكد فعاليته ونجاعته في حملات التطعيم في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الصندوق في تقرير، أن بيانات من وزارة الصحة الإماراتية حول استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في عمليات التطعيم، أكدت فعالية وسلامة اللقاح.

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وأوضح التقرير، أن فعالية اللقاح، بناءً على تحليل بيانات أكثر من 81 ألف شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى والثانية من لقاح "سبوتنيك V"، بلغت 97.8%، كما نجح اللقاح في منع ظهور مضاعفات خطيرة بنسبة 100%.


وسجلت الإمارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي في شهر يناير الماضي، لاعتماده في حملات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.


وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية، أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت سلامته، حيث لم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة بعد التطعيم به، كما لم يتم تسجيل أي حالة دخول للمستشفى لأي شخص بعد تلقيه هذا اللقاح.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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