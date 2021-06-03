الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 01:14 م

روسيا تبرم اتفاقية بشأن بناء مصنع لإنتاج لقاح 'سبوتنيك V' في دولة خليجية

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الوكيل الاخباري- أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تقضي ببناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في البحرين، بهدف إمداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا العقار.

وأوضح منتجو "سبوتنيك V" في بيان نشر اليوم الخميس على موقع لقاحهم الرسمي أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بين صندوق الاستثمارات المباشرة وشركة "بينوفارم غروب" الروسية لإنتاج الأدوية من جانب وشركة "ممتلكات" القابضة (وهي صندوق الثروة السيادية للحكومة البحرينية) من جانب آخر.

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وأشار البيان إلى أن كميات اللقاح التي ستنتج في المصنع الجديد ستصدر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن ارتياح الجانب الروسي إزاء التعاون المثمر وطويل الأمد مع "ممتلكات"، لافتا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستتيح زيادة القدرات على إنتاج "سبوتنيك V" على الصعيد الدولي وستساعد بلدان المنطقة في الحد من تفشي الفيروس التاجي.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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