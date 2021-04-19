روسيا تبرم عقدا مع شركة صينية كبيرة لإنتاج لقاح 'سبوتنيك V'

الوكيل الاخباري- أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل إلى اتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين، لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في هذا البلد.

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وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الاثنين أن الاتفاق المبرم بينه وشركة Hualan Biological Bacterin (التابعة لشركة Hualan Biological Engineering) يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنويا.



وأشار الصندوق إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، لافتا إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.



وصرح المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن الاتفاق الجديد يتيح توسيع الطاقات الإنتاجية فيما يخص لقاح "سبوتنيك V"، مضيفا: "الصين من شركائنا الرئيسيين في إنتاج اللقاح الروسي الذي يستخدم لحماية صحة الناس في جميع أنحاء العالم، وقد أثبت فعاليته وسلامته العاليتين".



وتم تسجيل "سبوتنيك V" حتى اليوم في 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن ثلاثة مليارات شخص.



وتصل فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.



المصدر: روسيااليوم