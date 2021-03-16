الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 08:20 ص

روسيا تتبرع بشحنة من لقاح سبوتنيك V لفيتنام

سبوتنك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، جلب معه إلى فيتنام، شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ولفت المكتب، أن روسيا قدمت هذه الشحنة، بدون مقابل، للجانب الفيتنامي.

ووفقا للمكتب الصحفي، وصل نيكولاي باتروشيف، إلى هانوي للمشاركة في المشاورات الروسية – الفيتنامية في مجال الأمن.

وأشار المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إلى أنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، تم على متن طائرة "اليوشين -96"، التي نقلت الوفد الروسي برئاسة باتروشيف، شحن دفعة لقاحات "سبوتنيك V" التي تم التبرع بها لفيتنام.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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