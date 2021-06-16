روسيا تتعدى الـ 13 ألف إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

الوكيل الإخباري- شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا زيادة، وبلغت أكثر من 13 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13397 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية (مقابل 14185 إصابة في اليوم السابق)، لافتة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (5782 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

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وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 396 حالة وفاة (مقابل 379 وفاة أمس)، فيما تماثل 10256 مريضا للشفاء خلال ذلك اليوم.





وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و249990 إصابة بكورونا، منها 127576 حالة وفاة، و293914 حالة نشطة، وأربعة ملايين و828500 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 143.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 269 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم





