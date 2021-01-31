الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الأحد، 31-01-2021 03:44 م

تحديد شروط وكميات إمدادات اللقاح

روسيا تتفاوض مع أفغانستان حول تصدير لقاح سبوتنيك V

6016a8234c59b73d563d5051
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو اليوم الأحد أن المفاوضات جارية بينها وأفغانستان بشأن إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا إلى هذا البلد.

اضافة اعلان

وأكدت الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن الجانب الأفغاني يبدي اهتمامه باقتناء "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن الجهات الاقتصادية الأفغانية تجري الآن مفاوضات مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لتحديد شروط وكميات إمدادات اللقاح المحتملة.


وتابعت الوزارة أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاقات محددة بهذا الشأن، لافتة إلى أن روسيا سبق أن قدمت غير مرة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان خلال العام الأخير لدعم جهود محاربة تفشي كورونا في هذه الدولة.


وتم اعتماد "سبوتنيك V" حتى اليوم في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات وإيران والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا وغينيا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفاة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

20210701072458

غزة: انخفاض ملموس في اعداد المصابين بفيروس كورونا

1526934887753446500

وفاة نائب لبناني إثر إصابته بكورونا

55872648_403

العلماء يحذّرون من تحايل كورونا المتحوّر على اللقاحات

c63df067-5485-4fa7-af88-6b557980af06

خبر سار.. عقار للسرطان يبشر بنتائج واعدة ضد كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

الصحة العالمية تحذر من 3 كوارث متعلقة بكورونا

أخبار متعلقة
ن

فلسطين ستحصل على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V

حرب

رئيس بوليفيا السابق : اللقاح الروسي بات ضحية لحرب إعلامية

image (66)

تحذير خطير من خطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا

لقاح كورونا الروسي 1

الجزائر: 7 وفيات و262 اصابة جديدة بكورونا

5ff034cc4c59b766b7783955

روسيا.. 447 وفاة جديدة بكورونا

2020-03-26T145517Z_966950049_RC2QRF9FY5U4_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ISRAEL-PALESTINIANS

الجزائر : 6 وفيات و 287 إصابة جديدة بكورونا