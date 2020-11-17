الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية




الثلاثاء، 17-11-2020 11:30 ص

روسيا تحتل المرتبة 100 في معدل الوفيات من كورونا

f4eb0538423079bed1db4fe720da0667


الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، أن روسيا تحتل المرتبة 100 في العالم من حيث الوفيات من عدوى فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وقالت بوبوفا، اليوم الثلاثاء: "من حيث معدل الإصابة، تحتل روسيا المرتبة 62 في العالم، والمرتبة 100 من حيث عدد الوفيات"، مشيرة إلى أن معدل وفيات الإصابة في روسيا يبلغ نحو 1.7%.


وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 22410 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5882 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1971013 إصابة.


وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 33931 شخصا.

 

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

إقرأ ايضا
22515914

غزة: وفاتان و486 إصابة جديدة بكورونا

1-1393281

رغم تفاؤل العالم.. تصريح "غريب" لمدير منظمة الصحة العالمية

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 267 وفاة و14419 إصابة جديدة بكورونا

بلازما كورونا

كندا تتخطى حاجز 302 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

مك

فاوتشي: نتيجة لقاح موديرنا رائعة لمكافحة كورونا

ا

وزير الصحة التركي: على أنقرة اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة كورونا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_b60f6c84e62ceb13bccb7f9879b6c606

وزير الصحة الروسي: الوضع مع فيروس كورونا ما زال مربكا

Russia-coronavirus-Vladimir-Putin-pandemic-plague-Moscow-OPEC-Kremlin

روسيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ20 ألفا والوفيات فوق الـ400 لأول مرة

GettyImages-1211936233-1160x770

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

1046620751_0_0_2854_1546_1000x541_80_0_0_ae1493f40b572f4d952e87f3a297a7c4

بوتين: مناطق في روسيا لم تصلها الموجة الأولى من كورونا

ادوية

شركتا أدوية عالميتان .. تخصيص لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

179352

روسيا تسجل 17347 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة