الأحد 19-12-2021
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الأحد، 19-12-2021 03:20 م

روسيا تختبر قريبا أدوية لعلاج كورونا

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الوكيل الإخباري-قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، أنه من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2022، التجارب السريرية لدواء ضد كوفيد، يستطيع سحق تكاثر الفيروس.

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وأضاف: "وصل تحضير أدويتنا الوطنية إلى درجة عالية، والتي نأمل أن تبدأ الأسابيع القليلة القادمة التجارب السريرية عليها".

وقال: "هذه كيمياء منخفضة الوزن الجزيئي، ستعمل بشكل مباشر على قمع تكاثر الفيروس لدى المرضى الذين هم بالفعل في مراحل شديدة الخطورة، وهذا دواء كذلك ضروري للغاية لأنه عمليا سيوفر الضمان للمريض الذي لم يحصل على إعادة التطعيم".


ونوه الخبير، بأن العمل جار لاختبار دواء لعلاج كوفيد-19. وذكر أن عقار فلوروثيازينون، الذي سيمنع المضاعفات البكتيرية الشديدة لدى المصابين بكوفيد، يخضع للمرحلة الثانية من التجارب السريرية.

روسيا اليوم

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