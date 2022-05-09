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روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

الإثنين، 09-05-2022 02:57 م

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

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الوكيل الاخباري- تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى نحو 5 آلاف إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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 وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 5030 إصابة جديدة مقارنة مع 5447 إصابة سجلتها أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18.232.696 حالة.

وسجلت الإصابات في سان بطرسبورغ، 312 حالة إصابة، في موسكو 268، وفي منطقة موسكو 239.

كما بلغت حالات الوفاة 103 مقارنة مع 118 حالة وفاة سجلتها أمس الأحد، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 377.049.

وتعافى 5959 مريضا ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 17.609.357.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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