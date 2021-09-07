الثلاثاء 07-09-2021
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الثلاثاء، 07-09-2021 12:23 م

روسيا.. تراجع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا إلى 17 ألف إصابة

روسيا 2


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الأيام الأخيرة تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ 17425 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 17856 في الحصيلة السابقة.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 795 حالة وفاة خلال الساعات الساعات الـ24 الماضية.


وبحسب البيانات والإحصاءات الرسمية توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1187) تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (880) ثم مدينة بطرسبروغ (626).


وارتفعت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و47880 إصابة، تعافى منها 6 ملايين و302250 شخصا فيما توفي 188785 شخصا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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