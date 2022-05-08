الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك والملكة يتسلمان الاثنين جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها في ليلة العيد

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

سوق السعودية تواصل مكاسبها وتخالف اتجاه بورصات الخليج

الخارجية: انهاء مشكلة شابين أردنيين في أنجولا

علان: 15% ارتفاع الطلب على الملابس بالعيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبادية الشمالية

العسعس: معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن اي رفع للضرائب

اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

الأحد، 08-05-2022 12:27 م

روسيا.. تراجع قياسي بعدد ضحايا كورونا خلال الأسبوع الحالي هوالأدنى منذ سبتمبر 2020

627786254236044cd606f79c


الوكيل الاخباري- أفاد المركز الفيدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، بتراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات متدنية، وذلك لأول مرة منذ نهاية سبتمبر 2020.

وجاء في بيان المركز: "على مدار الأيام السبعة الماضية، سجل المقر 915 حالة وفاة وهو ما يقل بنسبة 19 ٪ تقريبا عن الفترة المماثلة السابقة، كما أصبح عدد حالات الإصابة المكتشفة هو الأدنى منذ منتصف سبتمبر 2020. وهذا الأسبوع، تم تسجيل 38265 شخصا مصابا في روسيا (وهو أقل بنسبة 26.8 ٪ من السابق).

كما تم نقل 13954 مريضا إلى المستشفى هذا الأسبوع أقل بنسبة 15 ٪ عن نفس الفترة السابقة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6276bf2e42360423bd708249

دراسة: جائحة كورونا أثرت على الصحة النفسية والعقلية للنساء الحوامل

420222592811192784734

أميركا تقيد استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا.. سبب جلطات دموية خطيرة

6276693a4236045d49442ec1

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

20200618-ULFDM-Exam2-1-1200x900

شانغهاي تؤجل امتحانات القبول للجامعات والمعاهد والمدارس اثر تفشي كورونا

WhatsApp Image 2022-05-07 at 1.06.13 PM

هل للتلقيح ضد كورونا علاقة بمرض التهاب الكبد لدى الاطفال ؟ .. خبير أمريكي يجيب

3dac58322f

طبيبة روسية: لماذا كورونا يقتل الرجال الصُلع غالبا؟

أخبار متعلقة
6276bf2e42360423bd708249

دراسة: جائحة كورونا أثرت على الصحة النفسية والعقلية للنساء الحوامل

420222592811192784734

أميركا تقيد استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا.. سبب جلطات دموية خطيرة

62685440423604498a3c3d1e (1)

58 في المئة من الأمريكيين يتمتعون بمناعة طبيعية ضد كورونا

6266b74942360412f234659e

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

625cf6674c59b7751a6cb812

البرازيل تنهي حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا

625c8ba042360447b5749f7e

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين