الأحد 08-05-2022
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الأحد، 08-05-2022 12:27 م

روسيا.. تراجع قياسي بعدد ضحايا كورونا خلال الأسبوع الحالي هو الأدنى منذ سبتمبر 2020

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الوكيل الاخباري- أفاد المركز الفيدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، بتراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات متدنية، وذلك لأول مرة منذ نهاية سبتمبر 2020.

وجاء في بيان المركز: "على مدار الأيام السبعة الماضية، سجل المقر 915 حالة وفاة وهو ما يقل بنسبة 19 ٪ تقريبا عن الفترة المماثلة السابقة، كما أصبح عدد حالات الإصابة المكتشفة هو الأدنى منذ منتصف سبتمبر 2020. وهذا الأسبوع، تم تسجيل 38265 شخصا مصابا في روسيا (وهو أقل بنسبة 26.8 ٪ من السابق).

كما تم نقل 13954 مريضا إلى المستشفى هذا الأسبوع أقل بنسبة 15 ٪ عن نفس الفترة السابقة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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