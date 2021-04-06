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الثلاثاء، 06-04-2021 08:39 م

10 إصابات بالجنوب إفريقي وكلها وافدة من الخارج

روسيا ترصد 103 إصابات بالمتحور البريطاني

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توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت رئيس هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوفا، انه تم تسجيل 103 حالات إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، و 10 حالات إصابة بالسلالة الإفريقية في أنحاء روسيا.

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وقالت بابوفا في اجتماع لمجلس تنسيق الحكومة الروسية بشأن مكافحة فيروس كورونا: "كانت هناك 103 حالات إصابة بفيروس كورونا من النوع البريطاني و 10 حالات من النوع الجنوب إفريقي".

 

ووفقا لبوبوفا، لم يتم تسجيل إصابات لهذه السلالات من الفيروس التاجي في روسيا حاليا، إذ أن جميع الحالات المسجلة هي وافدة من دول أخرى.


من جانب آخر سجلت السلطات الصحية الروسية 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 8902 مصابا بكوفيد 19.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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