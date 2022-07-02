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السبت، 02-07-2022 09:39 ص

روسيا ترفع كل القيود المتعلقة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، روس بوتريبنادزور، إلغاء كافة القيود، التي فرضتها سابقا في روسيا، على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا .

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وقال بيان للهيئة الروسية يوم الجمعة: "نتيجة الانخفاض المستمر في كثافة العملية الوبائية، قررت وقف سريان كل القيود، التي فرضتها سابقا، بما في ذلك ارتداء الكمامات وحظر تقديم الطعام في الليل وعدد من التدابير الأخرى". 


وأضاف البيان "أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية، كانت شدة عملية تفشي وباء "كوفيد-19" في انخفاض مطرد في روسيا، حيث انخفض معدل الإصابة الأسبوعي بأكثر من 64 مرة منذ الحد الأقصى في منتصف فبراير الماضي"، مشيرا إلى أن هذا المعدل حاليا عند أدنى مستوى له منذ بداية الوباء. 


وأكدت الهيئة الروسية لحماية المستهلك في بيانها أنها ستواصل المراقبة الصارمة للوضع الوبائي في البلاد وأنها ستعيد فرض القيود في حال تدهور الوضع.

 

اليوم السابع 

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