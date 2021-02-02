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الثلاثاء، 02-02-2021 11:32 ص

روسيا تستعد لطرح ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - تستعد روسيا للبدء بالتجارب السريرية للقاحها الثالث ضد فيروس "كورونا"، على ان تبدأ الفحوصات في شهر يوليو/تموز.

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وصرحت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، أن الدراسات السريرية للقاح الذي تطوره الوكالة، ستبدأ في شهر يوليو.


وقالت ياكوفليفا في المجلس العلمي لقناة "Doctor TV": "إن اللقاح في المركز، وأعتقد أننا سننتقل قريبا إلى التجارب السريرية، على الأرجح من يوليو".


وأوضحت أن اللقاح، الذي طوره متخصصو الوكالة، سيمنح بالإضافة إلى المناعة الخلطية، مناعة خلوية.


يذكر بأنه تم تسجيل لقاحين روسيين من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية، وأول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، تم تصنيعه بواسطة مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربائية، ويعرف باسم "سبوتنيك V "، كما وطور مركز"فيكتور" التابع لـ "روس بوتريب نادزور" (هيئة حماية المستهلك الروسية) لقاح "EpiVacCorona". وقد بدأ بالفعل توريد اللقاحين إلى المناطق لحملة التطعيم.


كما يتم تسجيل لقاح آخر تابع لمركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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