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الأربعاء، 02-06-2021 01:55 م

روسيا تسجل أقل من 400 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 8832 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24  الماضية (مقابل 9500 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2842) يعود إلى العاصمة موسكو.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 394 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 372 وفاة أمس)، فيما تماثل 9020 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و90249 إصابة جديدة بكورونا، منها 122267 حالة وفاة، و265383 حالة نشطة وأربعة ملايين و702599 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 138.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 305 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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