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روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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السبت، 19-03-2022 12:47 م

روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيلها خلال اليوم الأخير قرابة 500 وفاة و33 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 32958 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 34442 إصابة في اليوم السابق)، ونقل 4564 من المرضى الجدد إلى المستشفيات.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 495 حالة وفاة، مقابل 524 وفاة في اليوم السابق، بينما تماثل 95558 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و551657 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 364058 حالة وفاة، و16 مليونا و135267 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 88.7 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 84.9 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ51.7%.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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