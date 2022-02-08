الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 11:00 ص

روسيا تسجل أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 165643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و698 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 81188 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (12902 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (11014)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (8486).

وتظهر الأرقام الرسمية تراجعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة 171 ألفا، ولكن عدد الوفيات سجل ارتفاعا، حيث بلغ 698 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، مقابل 609 في الحصيلة السابقة.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 13 مليونا و147666 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و706142 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 336721 شخصا حتى ألآن.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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