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الأحد، 20-02-2022 12:20 م

روسيا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري -سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 170699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و745 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 147296 شخصا.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (16599)، تليها منطقة كراسنويارسك (6703)، ثم العاصمة موسكو (6388).
ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الأحد، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 15 مليونا و370419 إصابة، وتعافى منها 12 مليونا و365238 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 345500 حالة وفاة حتى الآن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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