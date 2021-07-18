روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت روسيا، اليوم الأحد، 25018 إصابة و764 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تراجع طفيف للمؤشرين لليوم الثاني على التوالي.



وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و 958133 إصابة، منها 148419 حالة وفاة.

اضافة اعلان



وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 18886 شخصا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و341231 شخصا.



وانخفض عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، من 4561 يوم أمس السبت إلى 4357 اليوم الأحد، مع زيادة الوفيات اليومية من 102 إلى 104 وفيات.



وفي مقاطعة موسكو تم تسجيل 2554 إصابة و24 وفاة مقابل 2541 إصابة و22 وفاة في اليوم السابق.



وشهدت مدينة بطرسبورغ، تراجعا طفيفا في الإصابات من 1957 إلى 1941 مع ارتفاع بالوفيات من 101 إلى 105 وفيات.

المصدر: روسيا اليوم