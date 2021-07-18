الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على شاب ينتحل صفة رجل أمن ويطلب البطاقات الشخصية من المواطنين

دودين : لا نريد حظرا بعد الأول من أيلول

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج بسبب اقتحام الأقصى

معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 01:11 م

روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

202174153047710Q


الوكيل الإخباري- سجلت روسيا، اليوم الأحد، 25018 إصابة و764 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تراجع طفيف للمؤشرين لليوم الثاني على التوالي.

وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و 958133 إصابة، منها 148419 حالة وفاة.

اضافة اعلان


وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 18886 شخصا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و341231 شخصا.


وانخفض عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، من 4561 يوم أمس السبت إلى 4357 اليوم الأحد، مع زيادة الوفيات اليومية من 102 إلى 104 وفيات.


وفي مقاطعة موسكو تم تسجيل 2554 إصابة و24 وفاة مقابل 2541 إصابة و22 وفاة في اليوم السابق.


وشهدت مدينة بطرسبورغ، تراجعا طفيفا في الإصابات من 1957 إلى 1941 مع ارتفاع بالوفيات من 101 إلى 105 وفيات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d16a86e8-c59f-40a0-8761-d4ab3119ada6_16x9_1200x676

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

download

شركات التخليص ونقل البضائع: لقاء الملك مع بايدن سينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية

كورنا

رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد

7202117131937582481609

الصحة: فعالية جرعة اللقاح الأولى ضد دلتا لا تتعدى 33%

١-286-scaled

رئيس الحكومة البريطانية يخضع للعزل

37204868-3380-46a0-81d9-4c2718b5fda2

شركس: وصلنا لمرحلة وبائية لا يسيطر عليها إلا بالتطعيم والالتزام

أخبار متعلقة
bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

5ef1bb3b4236042fce6a8316

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

60c5bdf94236043a9e5b3584

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

Virus_Outbreak_Russia_28204--0c5ce

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 20 ألف إصابة

60d2f23b4c59b7791c7dfba6

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 17 ألف إصابة