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الخميس، 18-11-2021 01:21 م

روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات فوق الـ1250 لأول مرة

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الوكيل الإخباري-تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ37 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 37374 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 36626 إصابة في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4062 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2645 حالة) ومقاطعة سامارا (1781 حالة) ومقاطعة موسكو (1407 حالات).


وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد قفزة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي، برصد 1251 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، مقابل 1247 وفاة أمس.
وتماثل 36414 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و219912 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 260335 حالة وفاة وسبعة ملايين و919250 حالة شفاء.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 218.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 561 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.


وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.

 

روسيا اليوم

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