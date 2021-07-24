السبت 24-07-2021
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السبت، 24-07-2021 01:03 م

روسيا تسجل ارتفاعا خفيفا في حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 23947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و799 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 23811 إصابة و795 حالة وفاة في اليوم السابق.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم السبت، أن 21952 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.


وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (3376 إصابة)، تليها مقاطعة موسكو (2096)، ومدينة بطرسبورغ (1937).


ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 6 ملايين و102469 إصابة، منها 5 ملايين و471956 حالة شفاء، وبلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 153095 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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