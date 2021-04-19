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الإثنين، 19-04-2021 12:35 م

روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأسابيع الأخيرة

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا استقرارا في الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة، وتراوحت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين 8-9 آلاف، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة لتطعيم السكان.

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وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل 8589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و346 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 6818 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2279)، تليها مدينة بطرسبورغ (692)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة (592).

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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