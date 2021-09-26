روسيا تسجل اكثر من22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ22 ألفا لليوم الثاني على التوالي، بينما لا يزال عدد الوفيات الجديدة فوق الـ800 حالة لليوم السادس.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 805 وفيات و22498 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 822 وفاة و22041 إصابة في اليوم السابق.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3275 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2055 حالة) ومقاطعة موسكو (1215 حالة).



وتماثل 13671 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و420913 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 203900 حالة وفاة وستة ملايين و604604 حالات شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 189.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 509 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم