روسيا تسجل تحسنا ملحوظا في وضع كورونا مع تراجع عدد الإصابات

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا تحسنا ملحوظا في الوضع حول جائحة كورونا، حيث تراجعت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 27 ألف إصابة، وفي المقابل بلغ عدد حالات الشفاء حوالي 75 ألف حالة.



ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 26954 إصابة، فيما تماثل للشفاء 74920 شخصا، وتم تسجيل 472 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.



وانخفض مستوى الإصابة بعدوى فيروس كورونا في روسيا بمقدار 3.7 مرة خلال الشهر الجاري.



وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء بلغت حصيلة الإصابات منذ تفشي الجائحة في روسيا 17 مليونا و637795 إصابة، تعافى منها أكثر من 16 مليونا و400 ألف، فيما توفي نحو 366 ألف شخص.

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روسيا اليوم