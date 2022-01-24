الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 12:18 م

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

61ee7b254c59b70cbd01f84c


الوكيل الاخباري- سجلت روسيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 65109 إصابة، وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 665 شخصا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الاثنين، أن 21714 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (19509) تليها مدينة بطرسبورغ (8413) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (5980).

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 11 مليونا و173300 إصابة بفيروس كورونا، وتعافى منها 10 ملايين و45336 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 326767 حالة وفاة حتى الآن.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

كندا تسجل 135 وفاة و17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ee58704c59b70cbd01f80d

طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لكورونا

dbf9bdd0-d11e-4542-ace8-75457a76fddb_16x9_1200x676

لا تكتفوا بالكمامات.. أوميكرون يتسلل لجسم الإنسان من هذه البوابة

61ee8b9a4c59b704c86f7e66

عالم بريطاني يذكر 5 أعراض هامة لمتحور أوميكرون

61ee763a42360409ad2912a2

الاحتلال.. 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ee7d2b42360406f5690acf

الصحة السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا

أخبار متعلقة
61e28dfa4c59b71bff0fe26e (1)

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

61e12fdc4c59b7194747d177

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم