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الأربعاء، 26-01-2022 12:09 م

روسيا تسجل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغت 74692 إصابة، فيما توفي 657 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كذلك أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي جائحة كورونا، اليوم الأربعاء، أنه تم إيواء 12226 شخصا في المستشفيات خلال اليوم الماضي لتلقي العلاج، فيما تعافى 28197 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل اكبر عدد منها في العاصمة موسكو (19856)، تليها مدينة بطرسبورغ (10581)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (6709).

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 11 مليونا و315801 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و99937 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 328105 أشخاص حتى الآن.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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