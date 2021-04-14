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الأربعاء، 14-04-2021 11:43 ص

روسيا تسجل قرابة 400 وفاة و8.3 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيااااا


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أكثر من 8.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 8326 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8173 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (1837 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (712 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 338 وفاة أمس)، فيما تماثل 9447 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و666209 إصابات مؤكدة، منها 104 آلاف حالة وفاة و270986 حالة نشطة وأربعة ملايين و291223 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 124.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 255 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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