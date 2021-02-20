روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لكورونا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".



وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، اليوم السبت، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.

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ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".



وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.



المصدر : روسيا اليوم

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