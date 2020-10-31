روسيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري- لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 18140 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 18283 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.



وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ، ويعود أكبر عدد منها (4952 إصابة) إلى العاصمة موسكو.



وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 334 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 355 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و618116 إصابة مؤكدة، منها 27990 حالة وفاة و374712 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ2952 حالة نشطة منذ أمس).



وتماثل 14854 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و215414 شخصا.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 60.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (575 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 384.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر العام الجاري.



وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.





