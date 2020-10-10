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السبت، 10-10-2020 12:15 م

روسيا تسجل لليوم الثاني زيادة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية قفزة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، رصد 12846 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 197 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.


وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة زيادة بـ1% خلال اليوم الأخير وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5868 حالة نشطة منذ أمس.

 

وتماثل 6781 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.


وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في البلاد حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ50.3 مليون (648 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

 


المصدر : روسيا اليوم




 




 

 


 

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