الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 11:50 ص

روسيا تسجل لليوم الخامس أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الخامس على التوالي تحت عتبة التسعة آلاف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 8672 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8294 إصابة أمس)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2024 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (695 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 365 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 374 وفاة أمس)، فيما تماثل 9558 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و614834 إصابة مؤكدة منها 101845 حالة وفاة و273951 حالة نشطة وأربعة ملايين و239038 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 122.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 323 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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