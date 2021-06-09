الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 11:45 ص

روسيا تسجل 10407 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 10407 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 4124 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 399 حالة وفاة جديدة (مقابل 379 وفاة أمس)، فيما تماثل 9814 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و156250 إصابة مؤكدة، منها 124895 حالة وفاة و269456 حالة نشطة وأربعة ملايين و761899 حالة شفاء.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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