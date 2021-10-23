السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

التحالف العربي يستهدف موقعا لتجميع الزوارق المفخخة في اليمن

عقلنة نقاش الإصلاح الإداري

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

تفاصيل جديدة حول وفاة 3 اشخاص بحريق مطعم في عمان

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا إلزام لطلبة المدارس بمطعوم كورونا

رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

السبت، 23-10-2021 03:46 م

روسيا تسجل 1075 وفاة جديدة بفيروس كورونا

6173c5144c59b76a9a1d860c


الوكيل الاخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حصيلة الفيروس، بعد تسجيل 1075 وفاة و37678 إصابة بالفيروس.

اضافة اعلان


وأشار المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 229528 وفاة والإصابات إلى 8.2 مليون حالة مؤكدة، فيما تجاوز عدد المتعافين 7.14 مليون شخص.


ووفق المركز فقد أجرت السلطات الصحية حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ألمانيا 3

ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ منتصف مايو

e037bfd6-f9ec-4366-bbad-d20b89c97c4a

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

2374b7a40b43c1e24528ef404b52d162

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

6173bef54c59b76587640693

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من 2 مليار جرعة ضد فيروس كورونا

As44zCVF2Hl4XdxO0N6iw6QhtNYeMpKDzOwO_uafJ8c

علماء يكتشفون سر الموسمية في تفشي فيروس كورونا

عدوى

طبيب روسي يحذر من مخاطر الإصابة بالعدوى المختلطة

أخبار متعلقة
6167f6de423604626602effe

روسيا.. زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

6166a4074236041cce6e1ba2

روسيا: قفزة غير مسبوقة في عدد وفيات كورونا

61600a884236047ba31426b1

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

615ac4f54c59b74eef50c522

روسيا أنتجت حوالي 170 مليون لقاح مضاد لكورونا منذ مطلع 2021

61592d9e42360442004f9432

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا