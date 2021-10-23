روسيا تسجل 1075 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حصيلة الفيروس، بعد تسجيل 1075 وفاة و37678 إصابة بالفيروس.

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وأشار المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 229528 وفاة والإصابات إلى 8.2 مليون حالة مؤكدة، فيما تجاوز عدد المتعافين 7.14 مليون شخص.



ووفق المركز فقد أجرت السلطات الصحية حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس.

المصدر: بترا