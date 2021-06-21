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الإثنين، 21-06-2021 12:01 م

روسيا تسجل 17378 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد منها، بلغ 7584 مقابل 8305 في اليوم السابق، تلتها المناطق المجاورة لمدينة موسكو، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1811 إصابة، ثم مدينة بطرسبورغ التي سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس.

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وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و334204 أشخاص،


وتعافى من الإصابة 4 ملايين و878333 شخصا منهم 8361 شخصا خلال ال ـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 129801 حتى الآن.


وللحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، اتخذت السلطات في روسيا عدد من الإجراءات منها فرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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