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الأربعاء، 16-02-2022 01:11 م

روسيا تسجل 179 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الأربعاء 179284 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع جديد للمؤشر بعد 4 أيام متتالية من التراجع، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 748 اليوم مقابل 704 أمس.

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أفاد بذلك المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 14 مليونا و658880، فيما تم تسجيل 342383 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وبتماثل 172489 ألف شخص للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافيم إلى 11 مليونا و643393 شخصا.

وعادت مدينة بطرسبورغ إلى المركز الأول من حيث عدد الإصابات اليومية، مسجلة 17151 إصابة في قفزة كبيرة مقارنة مع يوم أمس (نحو 7 ألاف). كما رصدت المدينة 75 حالة وفاة جديدة مقابل 73 أمس.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا جديدا في الإصابات أيضا، حيث بلغ 11262 خلال اليوم الماضي بعدما كان عند 8160 أمس الثلاثاء. وزاد عدد الوفيات اليومية في موسكو من 84 أمس إلى 87 اليوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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