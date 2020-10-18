روسيا تسجل 185 وفاة و15099 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل 185 وفاة جديدة، و15099 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24187، والإصابات إلى مليون 399344.

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وسجل عدد الوفيات تراجعا مقارنة بالحصيلة السابقة حيث أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أمس السبت، عن تسجيل 279 حالة وفاة.



وأكد المركز في بيان، اليوم الأحد، إن 5377 مصابا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و70576 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.



وسجلت روسيا لأول مرة أكثر من 1.5 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال أسبوع.



كما تم تسجيل 100616 إصابة جديدة في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.





