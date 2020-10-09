روسيا تسجل 201 وفاة و 12126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 12126 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1272238 اصابة مؤكدة.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 22257، بعد تسجيل 201 وفاة جديدة، فيما تخطى عدد المتعافين من الفيروس حاجز المليون شخص.



ووفق المركز، فقد أجرت السلطات الصحية الروسية أكثر من 49.6 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، مبينا أن نحو 251 ألف شخص ما زالوا تحت الرقابة الطبية للإشتباه بإصابتهم بالفيروس.

--(بترا)

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