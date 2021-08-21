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السبت، 21-08-2021 12:53 م

روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا إلى 21 ألفا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 20992 إصابة يوم أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 797 حالة خلال اليوم الأخير، مقابل 785 يوم أمس.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، أنه تماثل للشفاء 20647 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 20351 شخصا في اليوم السابق.


وسجلت روسيا إجمالا منذ تفشي جائحة كورونا ستة ملايين و726523 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 175282 حالة وفاة، وستة ملايين و4052 حالة شفاء.


ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة إلى العاصمة موسكو (1852 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1665 حالة)، ومقاطعة موسكو (1119 حالة).

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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