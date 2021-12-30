الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 11:46 ص

روسيا تسجل 21073 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري-تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، مع رصد أقل من ألف وفاة جراء العدوى لليوم السابع على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 21073 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 21119 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 سبتمبر.
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو التي سجلت فيها خلال اليوم الأخير 2661 إصابة جديدة بكورونا، ما يتجاوز بنحو ثلث رقم اليوم السابق (1798 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 926 حالة وفاة (مقابل 932 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السادس من أكتوبر.
وتماثل 43004 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض" كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.


وسجلت في البلاد إجمالا 10 ملايين و479344 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 307948 حالة وفاة وتسعة ملايين و423227 حالة شفاء.


وتلقى أكثر من 77.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 73.1 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، يقدر مستوى المناعة الجماعية في البالد بـ60.4 بالمائة.

 

روسيا اليوم

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