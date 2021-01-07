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الخميس، 07-01-2021 11:19 ص

روسيا تسجل 23541 إصابة كورونا جديدة و506 حالة وفاة

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الوكيل الاخباري - أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 23541 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4817 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3332142 إصابة.

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وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 23541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3332142".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4817، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3005، فيما سجلت ضواحي موسكو 1228 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وتابع المقر في بيانه: "غادر 23729 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2709452 شخصا".


وأشار المقر إلى تسجيل 506 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 60457 شخصا.


وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، أنه تم إجراء أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 445 ألف اختبار خلال الـ24 الماضية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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