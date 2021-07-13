الثلاثاء 13-07-2021
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الثلاثاء، 13-07-2021 03:01 م

روسيا تسجل 24702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و780 حالة وفاة

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 24702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع قياسي في عدد الوفيات بلغ 780 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبحسب آخر بيانات وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (4991)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2550)، ثم مدينة بطرسبورغ (1936).


وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و833175 إصابة، وتعافى 5 ملايين و236214 شخصا، منهم 19566 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغ مجموع عدد المتوفين بسبب الجائحة 144492 شخصا حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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