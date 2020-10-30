روسيا تسجل 355 وفاة و 18283 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18283 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 1.6 مليون حالة مؤكدة.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 27656 ، بعد تسجيل 355 وفاة جديدة.



ولفت المركز إلى أن 14519 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 1.2 مليون شخص.



--(بترا)

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