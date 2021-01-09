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السبت، 09-01-2021 10:26 ص

حصيلة الوفيات 61381 شخصا

روسيا تسجل 470 وفاة جديدة بكورونا

روسيا
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 23680 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص.


وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 61381 شخصا وبلغ إجمالي الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379103.


وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (4900) تليها بطرسبورغ (3006)،  وضواحي موسكو (1184).

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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