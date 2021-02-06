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السبت، 06-02-2021 10:50 ص

16627 إصابة جديدة

روسيا تسجل 497 وفاة جديدة بكورونا

روسيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في روسيا 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم السبت، أن 22831 شخصا تماثلوا للشفاء من مرض كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و436326 شخصا.

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وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في روسيا منذ تفشي الجائحة إلى 3 ملايين و951233 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 76299 حالة وفاة.


وسجلت السلطات الصحية انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسابيع الماضية، واستقر لليوم الخامس على التوالي عند مستوى 16 ألفا.
وأجرت السلطات الصحية في روسيا نحو 104 ملايين اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بالفيروس.


وأطلقت روسيا حملة تطعيم شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، منذ ديسمبر الماضي في جميع أقاليم البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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