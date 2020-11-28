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السبت، 28-11-2020 10:11 ص

روسيا تسجل 510 حالات وفاة و27100 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الوفيات في روسيا بواقع 510 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية وتم تسجيل 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، الصادرة اليوم السبت، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 27296 شخصا.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و242633 إصابة بينها 39068 وفاة، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن مليونا و739470 شخصا.

وتعتبر العاصمة موسكو أكبر المدن الروسية تأثرا بتفشي الوباء حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 7320، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 3695 إصابة جديدة.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أمس الجمعة، أن السلطات الصحية تستعد لإطلاق عملية التطعيم للمواطنين ضد COVID-19 بداية العام المقبل، فيما سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر في ديسمبر المقبل.

وأكد وزير الصحة أن عمليات التطعيم بدأت بشكل محدود ويجري توسيع عملية الإنتاج بكميات كبيرة استعدادا لحملة التطعيم، التي ستشمل كل المواطنين الراغبين في ذلك.

كذلك صرحت السلطات الصحية، أنها بدأت اختبارات اللقاح "إيبي فاك كورونا"، ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، على المتطوعين المسنين."

وأصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.



 




 

 


 

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