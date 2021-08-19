الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 03:00 م

روسيا تسجل 791 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ21 ألفا، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى نحو 790 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها 791 وفاة و21058 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 799 وفاة و20914 إصابة أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2142 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1563 حالة).

وتماثل 24017 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و684531 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 173700 حالة وفاة وخمسة ملايين و963054 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 173.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 458 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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